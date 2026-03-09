ArcelorMittal ad un anno dalla chiusura | presidio in Prefettura

Il 12 marzo 2026, le rappresentanze di Fiom, Uilm e Uglm di Avellino organizzano una manifestazione davanti alla Prefettura per commemorare l’anniversario della chiusura dello stabilimento ArcelorMittal in Irpinia, avvenuta un anno fa. La protesta si svolge in un momento di tensione tra sindacati e azienda, senza che siano stati annunciati incontri o iniziative di dialogo. La giornata mira a richiamare l’attenzione sulla vertenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Fiom, Uilm e Uglm di Avellino promuovono per il prossimo 12 marzo 2026 una manifestazione pubblica davanti alla Prefettura, in occasione dell'anniversario della chiusura dello stabilimento ArcelorMittal in Irpinia. Le organizzazioni sindacali denunciano che la decisione della multinazionale di abbandonare il territorio ha indebolito in modo significativo la presenza industriale e l'occupazione locale, colpendo non solo i lavoratori direttamente coinvolti ma l'intero tessuto economico della provincia. Screenshot A un anno dalla chiusura, spiegano, non è stata ancora individuata una soluzione in grado di garantire certezze occupazionali e prospettive concrete di rilancio produttivo, nonostante la mobilitazione dei lavoratori e delle sigle sindacali.