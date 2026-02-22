La battaglia quotidiana di Luogosano | Michele Rizzo e il futuro incerto di ArcelorMittal

Michele Rizzo ha annunciato che il futuro di ArcelorMittal a Luogosano è a rischio a causa delle difficoltà economiche dell’azienda. La perdita di ordini e i costi crescenti hanno messo in crisi la produzione locale, creando incertezza tra i lavoratori. La comunità si prepara a nuove sfide per mantenere i posti di lavoro e affrontare la crisi. La situazione rimane tesa, mentre si cerca una soluzione concreta.

Rizzo non ha paura di dirlo, in tutta la sua gravità: Siamo sotto contratto con Pisano, ma non sappiamo come evolverà la situazione con la Regione e con il signor Pisano. L'incertezza regna sovrana, e i lavoratori non possono fare altro che aspettare. Ma non si tratta di un'attesa passiva: è una resistenza, giorno dopo giorno, a una situazione che continua a sfuggire di mano. Neanche a dirlo, la novità di questi ultimi giorni ha destato qualche speranza. Nuovi imprenditori hanno mostrato interesse, ha rivelato Rizzo. Tuttavia, non si tratta di una notizia che ha sollevato un entusiasmo esagerato.