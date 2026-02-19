C’è Francesca Pascale e Forza Italia fa rimuovere il simbolo dal manifesto dell’evento per il Sì al referendum

Il nome di Francesca Pascale ha scatenato una polemica. La causa è la presenza del simbolo di Forza Italia nel manifesto di un evento a favore del Sì al referendum. Mauro D’Attis, commissario regionale del partito in Puglia, ha ordinato di rimuovere immediatamente il simbolo. La decisione ha creato tensioni tra i membri del partito, che si sono divisi sulla scelta. La questione si è rapidamente diffusa sui social, attirando l’attenzione di diversi osservatori politici. Ora si attende una risposta ufficiale da parte del partito.

Niente simbolo di Forza Italia, va tolto da quel manifesto. L'ordine perentorio arriva dal commissario regionale degli azzurri in Puglia Mauro D'Attis. L'oggetto è una locandina di un evento per il Sì al referendum che si terrà il 27 febbraio alle 18.30 a Presicce – Acquarica, piccolo comune del Salento. Ciò che non va giù al partito è che a quell'incontro interverrà, oltre ai deputati azzurri Tommaso Calderone e Annarita Patriarca, anche Francesca Pascale, l'ex compagna di Silvio Berlusconi, che oggi è portavoce di "Chi accusa non giudica", associazione a sostegno della riforma di Nordio. La presenza del simbolo di Forza Italia insieme al nome di Pascale va evitato.