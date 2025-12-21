Francesca Pascale attacca Forza Italia | Non è più quella di Berlusconi Troppe dinamiche autoreferenziali e giochi di prestigio

Francesca Pascale critica l’attuale stato di Forza Italia, sottolineando come il partito non rispecchi più i valori di Berlusconi. Attraverso un post su Instagram, evidenzia le dinamiche autoreferenziali e i giochi di potere interni, ritenendo che i numeri e le recenti vicende dimostrino una situazione ormai distante dagli ideali originari. La sua presa di posizione evidenzia un disagio rispetto all’attuale assetto del partito e alle sue modalità di funzionamento.

«I numeri parlano chiaro». Francesca Pascale affida a un lungo post su Instagram un attacco frontale all’attuale Forza Italia e al sistema dei partiti fondato sul peso delle tessere. L’attivista ed ex compagna di Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto del 2008 che la ritrae giovane accanto a lui, assieme a un lungo testo che è insieme memoria politica e critica al partito di Forza Italia di oggi, guidato dal vicepremier Antonio Tajani. Pascale, che per anni è stata una figura centrale del cerchio berlusconiano, parte da un dato che descrive, senza giri di parole, «una sproporzione evidente». Ovvero: «Forza Italia, con circa 250 mila iscritti, vale oggi l’8 per cento nei sondaggi, Fratelli d’Italia, con un numero di tesserati simile, arriva al 30 per cento, il Partito democratico, pur restando sotto le 200 mila tessere, supera il 20 per cento dei consensi». 🔗 Leggi su Open.online

