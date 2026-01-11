Proteste Iran Tehran minaccia | Se Usa attaccano risponderemo contro Israele e basi americane

In Iran, le recenti proteste hanno portato il governo a minacciare rappresaglie contro Israele e basi statunitensi in risposta a eventuali attacchi degli Stati Uniti. La situazione riflette le profonde tensioni interne, radicate nella mancanza di libertà civili e nelle difficoltà economiche che affliggono il paese da anni. La cronaca di queste dinamiche evidenzia le sfide di un regime che, da tempo, si mostra chiuso alle richieste di cambiamento dei suoi cittadini.

Mancate libertà civili e democratiche, soffocate per decenni da un regime sordo alle richieste dei cittadini che sono stretti anche nella morsa delle difficoltà economiche. Per la Guida Suprema c'è spazio per qualche rivendicazione economica, ma non per una battaglia politica contro la teocrazia militare.

Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet. Manifestazioni a Teheran contro la repubblica islamica #ANSA x.com

Proteste in piazza in Iran, oltre 200 morti. Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, chiama il Paese allo sciopero generale. #ANSA - facebook.com facebook

