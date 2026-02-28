Israele e Usa attaccano l’Iran la minaccia di Teheran contro le basi Usa in Medio Oriente Missili su Tel Aviv la casa di Khamenei rasa al suolo

Israele ha condotto un attacco militare contro l’Iran, definito dal ministro della Difesa israeliano come preventivo per eliminare le minacce allo Stato di Israele, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Nella stessa giornata, sono stati segnalati lanci di missili su Tel Aviv e un attacco contro la residenza di Khamenei, che sarebbe stata rasa al suolo. La situazione coinvolge anche le tensioni tra Iran e Stati Uniti in Medio Oriente.

Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele», come riporta il Times of Israel. L’operazione, confermata da fonti militari alla Reuters e al Wall Street Journal, è stata condotta congiuntamente con gli Stati Uniti, che nelle ultime settimane avevano dislocato una vasta flotta di caccia e navi da guerra nel Golfo Persico. I giornalisti dell’Afp a Teheran hanno segnalato due colonne di fumo nero in diversi quartieri della capitale iraniana, una delle quali si alzava nei pressi del quartiere Pasteur, dove si trovano la residenza della Guida Suprema Ali Khamenei e il palazzo presidenziale. 🔗 Leggi su Open.online

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, la replica di Teheran: colpiremo le basi americane nella regione, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Esplosioni a Tel Aviv | I target dei raid Usa Notizie non ufficiali hanno riportato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e del ministro della Difesa Aziz...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente.

Temi più discussi: Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo; Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Usa e Israele attaccano l'Iran. Trump: Non avrà mai l'atomica. Khamenei trasferito in un luogo sicuro; Usa e Israele attaccano l’Iran | Arriva la reazione iraniana: daremo lezione a Usa e Israele.

Usa e Israele attaccano l'Iran, media: Eliminato capo Pasdaran. Teheran risponde con missili: Medio Oriente in fiamme, è scontro totale. Un morto ad Abu DhabiUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran. Colonne di fumo nero nel cielo della capitale iraniana Teheran, dove sono state udite diverse forti esplosioni. Notizie di esp ... adnkronos.com

Usa e Israele attaccano l’Iran. Raid Gerusalemme su una scuola fa almeno 40 morti. Missili Teheran sui paesi del GolfoTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Dall’Unità di crisi della Farnesina seguiamo tutti gli italiani presenti in Medio Oriente. Le nostre sedi diplomatiche stanno già assistendo i nostri connazionali. Per qualsiasi segnalazione contattare +39/0636225 x.com

MEDIO ORIENTE: "IL DITO NELLA PIAGA"! Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump: 'Distruggeremo i loro missili, Teheran non avrà il nucleare'. Colonne di fumo nero visibili nella capitale iraniana e in altre città. Sirene d'allarme a Gerusalemme.... (Ansa, 2 - facebook.com facebook