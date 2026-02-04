Confindustria promuove formazione e confronto tra imprese per superare le difficoltà economiche

Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo, annuncia un nuovo programma di formazione per le imprese. L’obiettivo è rafforzare le competenze degli imprenditori e creare occasioni di confronto tra i soci. L’iniziativa nasce per aiutare le aziende a superare le difficoltà economiche attuali.

**Confindustria Fermo promuove formazione e confronto tra imprenditori per affrontare le difficoltà economiche** Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo, ha lanciato un nuovo programma di formazione mirato a rafforzare competenze e favorire il confronto tra i membri dell’associazione. Il progetto, iniziato nel cuore dell’anno economico più critico per molte imprese, punta a dare ai piccoli e medi imprenditori uno strumento per migliorare il proprio operativo, sostenere il business e affrontare il cambiamento. Le prime due tappe si terranno a febbraio: il 6 e 7 febbraio un incontro dedicato al **mental coaching**, e il 27 e 28 febbraio un evento di **public speaking**. 🔗 Leggi su Ameve.eu

