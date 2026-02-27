Verona celebra le madri della Repubblica per l' 8 marzo e gli 80 anni del voto alle donne | La questione femminista al centro
A Verona si svolgono numerose iniziative per celebrare le madri della Repubblica e ricordare gli 80 anni del diritto di voto alle donne, con un calendario ricco di eventi che si estende su oltre due mesi. La città si prepara a coinvolgere la comunità con più di ottanta appuntamenti, sottolineando l’importanza di questa ricorrenza attraverso incontri, mostre e altre attività pubbliche.
Un calendario diffuso, oltre ottanta appuntamenti, più di due mesi di iniziative. È questo il perimetro entro cui si sviluppa "8 marzo. La Repubblica delle donne. 80 anni di futuro", il programma presentato dal Comune di Verona in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne.
Mattarella: "Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne"(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nell'anno che si presenta ricorderemo gli ottant'anni della Repubblica.
