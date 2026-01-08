Forbidden Fruit | le anticipazioni trama sulla puntata di oggi 8 gennaio
Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 gennaio 2026, di Forbidden Fruit. In questa serata, alle ore 21:30 su Canale 5, va in onda la nuova puntata della serie, disponibile anche in streaming. Di seguito troverai un riepilogo della trama e le informazioni per seguire l’episodio in diretta.
Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Zerrin (Nilgün Türksever) ormai sembra essersi stabilita a casa del fratello Alihan (Onur Tuna) e di Zeynep (Sevda Erginci). Quest’ultima sarà messa in guardia dalla madre e dalla sorella. Intanto, Caner (Bar?? Aytaç), sempre più coinvolto con Zehra (?afak Pekdemir), prende coraggio chiedendole di uscire. 🔗 Leggi su Tpi.it
