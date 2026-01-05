Forbidden Fruit arriva in prima serata su Canale 5, portando con sé il successo già consolidato nella fascia daytime. Dopo aver conquistato numerosi spettatori, la trasmissione si prepara ad affrontare un nuovo appuntamento serale, offrendo continuità alla sua narrazione e mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La data di debutto in prima serata rappresenta un passo importante nel percorso della serie, confermando il suo ruolo nel palinsesto di Canale 5.

Dopo aver conquistato migliaia di fans nella fascia oraria daytime su Canale 5, Forbidden fruit si appresta ad approdare in prima serata. Mediaset, nelle scorse ore, ha diffuso il promo ufficiale con la data di messa in onda del serial turco in prime time. Forbidden fruit in prima serata, da quando?. La notizia era già nell’aria da un po’, e ora finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Con il promo che Mediaset ha diffuso in rete nelle ultime ore, possiamo rivelarvi la data in cui Forbidden fruit ( Yasak Elma in Turchia) debutterà nel serale di Canale 5. L’appuntamento è fissato con i fans per giovedì 8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit sbarca in prima serata su Canale 5, la data

Leggi anche: Forbidden Fruit conquista la prima serata

Leggi anche: Tradimento, il gran finale della soap in prima serata su Canale 5: la data di messa in onda

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Forbidden Fruit sbarca in prima serata su Canale 5: il matrimonio di Alihan e Zeynep inaugura il 2026; Forbidden Fruit, Mediaset lancia la soap in prima serata: il regalo ai fan della soap turca; Forbidden Fruit sbarca in prima serata: la mossa a sorpresa di Mediaset; Forbidden fruit sbarca in prima serata giovedì 8 gennaio e si scontra con Don Matteo.

Forbidden fruit sbarca in prima serata giovedì 8 gennaio e si scontra con Don Matteo - La serie con Aligan e Zeynep andrà in onda oltre che nel daytime di Canale 5 anche giovedì 8 gennaio in prima serata ... it.blastingnews.com