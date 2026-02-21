Andrera Pignataro è il più ricco d’Italia | secondo Forbes ha superato Ferrero

Andrera Pignataro ha superato Ferrero come uomo più ricco d’Italia, secondo Forbes, grazie a un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari. La crescita del suo patrimonio deriva principalmente da investimenti nel settore tecnologico e immobiliare. Il 50enne bolognese ha visto aumentare i suoi beni negli ultimi mesi, grazie a nuove acquisizioni e partnership strategiche. La sua posizione di vertice ha attirato l’attenzione di analisti e investitori, che seguono con interesse il suo operato.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Andrea Pignataro è l’uomo più ricco d’Italia. Il cinquantaseienne bolognese, con un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari, ha superato, secondo Forbes, di mezzo miliardo il ‘papà della Nutella’ Giovanni Ferrero che per quattro anni aveva mantenuto, ininterrottamente, la testa della classifica nazionale. Chi è Andrea Pignataro: Galvani e UniBo. Prima di Pignataro, solo Leonardo Del Vecchio di Luxottica era riuscito a strappare il primato di Ferrero. Fondatore della società di software e dati finanziari Ion Group, Pignataro, studente del Galvani laureato in Economia all’Alma Mater, Pignataro è stato più volte definito il ‘Bloomberg italiano’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

