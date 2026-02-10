Ethan Bastianich, figlio del noto imprenditore e volto televisivo Joe Bastianich, sta attirando l’attenzione. La sua presenza nel mondo del ristorante e degli affari si fa notare, ma anche lui deve fare i conti con il peso di un nome così famoso. La strada non è semplice, e Ethan sembra voler dimostrare di poter seguire le orme del padre con le sue scelte e il suo carattere.

Essere un “figlio d’arte” non è mai semplice, figuriamoci se tuo padre è uno dei nomi più noti della ristorazione mondiale, oltre che un volto televisivo di grande carisma come Joe Bastianich. Eppure, Ethan Bastianich sembra muoversi con estrema disinvoltura in questa veste, senza sentirne poi tutto questo gran peso. Ethan oggi è un giovane imprenditore, che lavora al fianco dell’ex giudice di MasterChef, dimostrando che il talento per gli affari e la passione per il buon cibo sono una questione di famiglia. Cresciuto nella cucina di nonna Lidia. Il giovane “rampollo” della dinastia Bastianich è nato nel 2002 a New York ed è cresciuto in un ambiente cosmopolita, circondato dall’ amore per l’Italia e per le sue eccellenze enogastronomiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Ethan Bastianich, figlio dell’imprenditore Joe

In questa intervista doppia, Joe Bastianich e suo figlio Ethan condividono l’esperienza di collaborare nella prossima apertura di un ristorante.

