La Fondazione Banco di Napoli informa i propri follower di aver rilevato una pagina Facebook clonata e messaggi fraudolenti riguardanti falsi investimenti. Si invita a mantenere cautela, a non accettare richieste di amicizia sospette e a evitare di cliccare su link non ufficiali. La fondazione ribadisce di non inviare messaggi promozionali o richieste di dati personali, raccomandando di segnalare eventuali attività sospette.

Messaggi su falsi investimenti inviati ai follower della Fondazione Banco di Napoli, che avvisa: “Non accettate amicizie e non cliccate sui link” La Fondazione Banco di Napoli lancia un allarme ufficiale per una nuova truffa informatica che sfrutta impropriamente il suo nome. È stata infatti clonata la pagina Facebook dell’ente, dalla quale vengono inviati messaggi agli utenti con proposte di investimenti finanziari. “Attenzione! È stata creata una pagina hacker della Fondazione e stanno chiedendo l’amicizia ai nostri follower inviando messaggi di investimenti. Non accettate l’amicizia e non cliccate sui link che vi inviano, sono hacker. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pagina Facebook clonata, allarme truffe: la Fondazione Banco di Napoli avvisa gli utenti

Clonata la pagina della Fondazione Banco Napoli: “Messaggi di investimenti truffa, sono hacker”Recentemente è stata clonata la pagina ufficiale della Fondazione Banco di Napoli.

Innovazione, Fondazione Banco Napoli: cartoline digitali dall’Archivio Storico della Fondazione Banco NapoliLe cartoline digitali dell’Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli offrono un modo semplice e accessibile per conservare e condividere le immagini più significative del patrimonio storico della banca.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Finto profilo Facebook. L’allarme del Comune; Allarme hacker attenzione alla truffa della Nutella | rischi di perdere soldi e dati personali se la compri così.

Clonata la pagina della Fondazione Banco Napoli: Messaggi di investimenti truffa, sono hackerClonata la pagina della Fondazione Banco di Napoli: Inviano messaggi di investimenti. Non cliccate, sono hacker ... fanpage.it

Finto profilo Facebook. L’allarme del ComuneL’assessore Bracciani: La pagina è stata clonata, i cittadini facciano attenzione. Caso alla polizia postale. msn.com

Telesveva. . +++BARI VOLTA PAGINA: LONGO SI (RI)PRESENTA, AFFIDATA A LUI LA MISSIONE-SALVEZZA – SERIE D: VALLARELLA CHIEDE ALLA FIDELIS E A CATALANO DI ALLONTANARE L'INCUBO PLAYOUT, DE LUCA SPINGE IL NARDÒ VERSO - facebook.com facebook

Sono stata linciata sulla loro pagina Facebook (evidentemente non moderata) per aver scritto che è una vergogna pubblicare un libro del genere, in quanto accade esattamente il contrario x.com