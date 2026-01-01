Corsa dalla Basilica e tuffo in mare a Pane e Pomodoro | a Bari si rinnova la tradizione della Marcialonga nicolaiana

A Bari, la tradizione della Marcialonga Nicolaiana si rinnova con un programma che combina fede e sport. Dopo la messa e la benedizione in Basilica, si svolge una passeggiata lungo il lungomare e si conclude con un tuffo nelle acque di Pane e Pomodoro, offrendo un momento di condivisione e tradizione per la comunità locale.

Messa e benedizione in Basilica, passeggiata sportiva sul lungomare e tuffo finale nelle acque di Pane e Pomodoro. Il freddo non ha fermato i partecipanti della Marcialonga nicolaiana: il tradizionale appuntamento del Capodanno barese, promosso dalla Uisp Bari con il supporto di diverse. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Corsa dalla Basilica e tuffo in mare a Pane e Pomodoro: a Bari si rinnova la tradizione della Marcialonga nicolaiana Leggi anche: A Francavilla si rinnova il tuffo di Capodanno: temerari in mare per salutare il 2026 [FOTO] Leggi anche: In rampa di lancio la Marcialonga d’Autunno: l'edizione numero 33 nel segno della tradizione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. San Benedetto, in mare a Capodanno. I Vikinghi sfidano il freddo per il tuffo augurale - Ritrovo a mezzogiorno allo Chalet Stella Marina per la corsa di riscaldamento e il bagno in mare: partecipanti storici e appassionati da tutto il Centro Italia ... lanuovariviera.it

Bari, marcia di capodanno dalla Basilica a Pane e Pomodoro e poi il tuffo in mare: fa il bagno anche Decaro - Anche quest'anno decine di baresi hanno salutato l'arrivo del nuovo anno con la tradizionale passeggiata che parte dalla Basilica di San Nicola e si conclude sulla spiaggia di Pane e Pomodoro dove i ... quotidianodipuglia.it

Bari brinda al 2026 con un tuffo in mare, è la marcialonga nicolaiana - Un rito per i baresi che vogliono brindare al nuovo anno con una passeggiata che continua a bracciate ... ansa.it

Si è rinnovato anche in questo 2025 l'annuale appuntamento con la 'Corsa del Ringraziamento' da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.