Fogne e marciapiedi lavori per 400mila euro

A Meldola stanno attualmente svolgendosi lavori di riqualificazione della viabilità e di messa in sicurezza dei percorsi pedonali, con un investimento complessivo di 400 mila euro. Gli interventi interessano fogne e marciapiedi lungo diverse strade della città, coinvolgendo lavori di sistemazione e miglioramento delle infrastrutture pubbliche. Le operazioni sono in corso e riguardano varie zone del territorio comunale.

A Meldola sono in corso diversi lavori di riqualificazione della viabilità comunale e della messa in sicurezza dei percorsi pedonali. In via Alessandro Volta sono iniziati i lavori di ripristino della viabilità e della rete fognaria nell'area artigianale. Tra questi c'è il cantiere avviato nell'area di via Volta, interessata da un importante intervento a seguito di un grave dissesto della sede stradale causato dal collasso della rete fognaria. L'intervento, finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di 400.000 euro, mira a risolvere le criticità strutturali dovute al cedimento della rete fognaria bianca, che aveva provocato un significativo abbassamento della carreggiata e del relativo marciapiede lungo un ampio tratto della strada, compromettendo la viabilità e la sicurezza dell'area.