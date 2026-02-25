Riasfaltature tra Faenza e Granarolo Lavori per 400mila euro in primavera

Il peggioramento delle condizioni del manto stradale tra Faenza e Granarolo ha portato a lavori di riasfaltatura che coinvolgono un tratto di circa 400 metri. I lavori, previsti per la primavera, mirano a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade, coinvolgendo investimenti di circa 400mila euro. Le autorità locali hanno approvato le linee di intervento, che interesseranno entrambe le arterie nei prossimi mesi. La riparazione si concentra sui tratti più danneggiati e soggetti a criticità.

Due importanti interventi di manutenzione delle strade sono previsti nei prossimi mesi nel Faentino. Nei giorni scorsi gli uffici Lavori pubblici dell'Unione hanno infatti sottoscritto l'approvazione delle linee di indirizzo per due progetti del valore complessivo di 400mila euro. Uno, da 200mila euro, riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nella zona del centro abitato di Faenza, che prevede interventi di manutenzione straordinaria in via Cantagalli e un tratto di via Vittori, oltre che la riqualificazione dell'area pubblica adibita a parcheggio in via Laghi. "Le strade oggetto di intervento – si legge nell'atto dell'ente –, presentano degradi di tipo superficiale, con fessurazioni localizzate, prevalentemente longitudinali e perdita di materiale dello strato superficiale d'usura o sgranamento dello stesso".