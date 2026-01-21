' Alto impatto' a Foggia nel mirino monopattini e bici elettriche | Su 8 mezzi controllati 7 sono modificati

A Foggia, la polizia ha effettuato controlli su mezzi di micromobilità, come bici e monopattini elettrici. Su otto veicoli verificati, sette risultano modificati rispetto alle normative. L’intervento mira a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle leggi, contrastando l’utilizzo irregolare di questi mezzi. Gli approfondimenti sui controlli e le eventuali conseguenze saranno comunicati nelle prossime ore.

‘Alto impatto’ della polizia su Foggia. Questa volta, nel mirino degli operatori è finito l'uso indisciplinato e ‘fuorilegge’ dei mezzi di micromobilità, ovvero bici elettriche e monopattini. Il tutto, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al loro corretto utilizzo per una libera e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

