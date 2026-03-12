Flotilla i Cinque Stelle | No ai processi mediatici contro chi manifesta Serve equilibrio non gogna preventiva

La vicenda riguarda un’inchiesta aperta a Parma a seguito di un corteo e del blocco della stazione legati alla Global Sumud Flotilla. I Cinque Stelle hanno espresso opposizione ai processi mediatici contro chi manifesta, chiedendo più equilibrio e denunciando una gogna preventiva. La nota, firmata dai coordinatori regionali e dai rappresentanti del movimento, si concentra sulla posizione del partito rispetto alla vicenda.

“In merito alla vicenda emersa sulla stampa relativa all’inchiesta aperta a Parma dopo il corteo e il blocco della stazione collegati alla Global Sumud Flotilla, il Movimento 5 Stelle - si legge in una nota dei coordinatori regionali, il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi e i rappresentanti dei gruppi territoriali: Silvia Delitala, Parma e Colline, Claudio Galloni, Bassa Parmense - invita tutti, politica e informazione, a mantenere equilibrio, senso delle proporzioni e rispetto delle garanzie costituzionali. Quando vengono coinvolti giovani, attivisti e cittadini che partecipano a mobilitazioni pubbliche per richiamare l’attenzione su tragedie umanitarie e questioni internazionali drammatiche, il dovere delle istituzioni non è alimentare la gogna, ma distinguere con serietà tra l’accertamento dei fatti e la condanna preventiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

