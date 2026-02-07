La polemica esplode dopo che un referente della Giesse ha diffuso un comunicato stampa criticato come scandaloso. Lo studio legale Valgimigli condanna l’uso mediatico di certe strategie, definendole inaccettabili. La vicenda riguarda le famiglie delle vittime e il modo in cui sono state coinvolte dai media. La città si divide tra chi chiede rispetto e chi si domanda se ci siano davvero i presupposti per un processo mediatico.

Dallo studio legale Valgimigli riceviamo e pubblichiamo * * * "ABBIAMO appreso dalle notizie pubblicate sui quotidiani di ieri di uno scandaloso e scandalistico comunicato stampa, da parte di un referente della società di risarcimento danni Giesse che assisterebbe le famiglie di due vittime. Invero, tale società dà per dimostrato ciò che deve ancora dimostrare e cioè che Nocera, attualmente solo indagato, si sia macchiato di turpi reati. Addirittura richiama il concetto di “tortura” in danno di pazienti, reato che non è neppure contestato nel capo di imputazione. Non val nemmeno la pena discutere con simili interlocutori del principio di presunzione di innocenza o dei valori di civiltà giuridica della nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "No a processi mediatici nei confronti di Nocera"

Vittorio Feltri si trova al centro di una discussione sui processi mediatici.

Alfonso Signorini, nel suo ruolo di conduttore e opinionista, ha recentemente sottolineato l'importanza di mantenere un dibattito rispettoso e basato sui fatti, soprattutto sui social media.

