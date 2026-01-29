i processi mediatici sono una barbarie

Vittorio Feltri si trova al centro di una discussione sui processi mediatici. Un commentatore ha scritto una lettera aperta, iniziando con un complimento prima di rivolgere una domanda al direttore. La chiamata aperta mette in luce come il mondo dei media continui a essere terreno di scontri e riflessioni sulla sua stessa natura.

Caro Direttore Vittorio Feltri, prima di porle una domanda, mi permetta di farle un complimento, spero gradito. Lei, con le riflessioni che fa nella sua «stanza», mi riferisco in particolare a quella dove chiede di non confondere la Giustizia con l'ira, sta scrivendo delle pagine profonde e bellissime, forse tra le migliori della sua lunga carriera di giornalista alla Montanelli. Veniamo al punto. Non so se ricorda di quella giovane ucraina adottata da una famiglia italiana che era scomparsa a Nardò. A un certo punto, creduto colpevole un suo amico (prima come sequestratore, poi addirittura assassino), che forse nutriva verso la bella ragazza delle speranze, si raduna sotto casa sua una folla inferocita di manzoniana memoria, che urla e minaccia di picchiarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alfonso Signorini, nel suo ruolo di conduttore e opinionista, ha recentemente sottolineato l'importanza di mantenere un dibattito rispettoso e basato sui fatti, soprattutto sui social media.

L’avvocato di Alfonso Signorini intervenuto sulla vicenda del presunto sistema all’interno del Grande Fratello sottolinea l’importanza di mantenere la correttezza nei confronti dei social.

Alessia Pifferi, processo mediatico: ecco perché i giudici hanno cancellato l’ergastoloFece discutere la sentenza di appello, fanno discutere anche le relative motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Milano in merito al processo di ... ecovicentino.it

I cold case votano SìL’intervista di Vespa a Bossetti rilancia i grandi processi mediatici mentre Garlasco e Kercher tornano d’attualità. Forse la gente la separazione delle carriere non sa cosa sia, ma se dici: vedi cosa ... ilfoglio.it

Il garantismo è la parola totem della campagna per il sì al referendum sulla separazione delle carriere. Compare nei comizi, nei talk show, negli editoriali dei giornali che sostengono la riforma Nordio. «Basta processi mediatici», «serve un giudice terzo», «pre - facebook.com facebook

Basta processi mediatici e ambiguità ideologiche. Chi combatte spaccio e criminalità va tutelato, non delegittimato. La sicurezza dei cittadini passa dal rispetto per chi indossa una divisa. x.com