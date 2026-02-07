Ciclone Harry l’appello di Nucera | Spostare la scadenza delle concessioni demaniali dal 2027 al 2033

Gli stabilimenti balneari in Calabria sono ancora in difficoltà a causa del ciclone Harry. Le onde e le raffiche hanno causato danni importanti alle strutture, e ora gli operatori devono correre per mettere in sicurezza le spiagge e riaprire i servizi il prima possibile. Nucera chiede di spostare la scadenza delle concessioni demaniali dal 2027 al 2033, sperando di dare più tempo alle imprese per riprendersi. La situazione resta complicata, con molti che aspettano risposte rapide per tornare a lavorare.

