Fino a Natale, l'Italia si troverà sotto l'influenza di condizioni meteorologiche instabili e variabili. Un vortice depressionario, denominato comunemente

"La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia. Il protagonista assoluto sarà un profondo e tenace vortice depressionario che, per la sua tempistica, possiamo tranquillamente ribattezzare il "Ciclone Natalizio". Questa figura barica è destinata a condizionare il tempo su gran parte della Penisola almeno fino a Santo Stefano, il 26 dicembre". Lo afferma Federico Brescia, meteorologo del sito iLMeteo.it. "L'atmosfera natalizia ma instabile si farà sentire ovunque. Nelle giornate clou delle feste, ci aspettiamo piogge e rovesci a giro su quasi tutte le regioni, un indice di quanto sarà estesa e attiva la depressione - spiega -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fino a Natale l'Italia nella morsa del maltempo

Leggi anche: L'Italia inizia la settimana nella morsa del maltempo

Leggi anche: Italia nella morsa del maltempo: danni a Genova, Massa, Carrara e in Friuli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Previsioni meteo, fino a Natale Italia nella morsa del maltempo; Bianco Natale in arrivo: l'Italia stretta nella morsa del gelo e della neve; Influenza, la variante K mette a letto l'Italia. Il picco atteso tra Natale e Capodanno; Il ciclone di Natale incombe sull’Italia, neve anche a bassa quota. “Sarà una Vigilia imbiancata”.

Fino a Natale l'Italia nella morsa del maltempo - "La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia. iltempo.it