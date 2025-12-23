Fino a Natale l' Italia nella morsa del maltempo
Fino a Natale, l'Italia si troverà sotto l'influenza di condizioni meteorologiche instabili e variabili. Un vortice depressionario, denominato comunemente
"La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia. Il protagonista assoluto sarà un profondo e tenace vortice depressionario che, per la sua tempistica, possiamo tranquillamente ribattezzare il "Ciclone Natalizio". Questa figura barica è destinata a condizionare il tempo su gran parte della Penisola almeno fino a Santo Stefano, il 26 dicembre". Lo afferma Federico Brescia, meteorologo del sito iLMeteo.it. "L'atmosfera natalizia ma instabile si farà sentire ovunque. Nelle giornate clou delle feste, ci aspettiamo piogge e rovesci a giro su quasi tutte le regioni, un indice di quanto sarà estesa e attiva la depressione - spiega -. 🔗 Leggi su Iltempo.it
