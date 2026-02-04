ASL Roma 3 | all’ospedale Grassi di Ostia il Servizio PACO assistenza ai malati oncologici

Questa mattina all’ospedale Grassi di Ostia si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo Servizio PACO, pensato per assistere i malati oncologici. La cerimonia si è svolta nella Sala Raffello della sede centrale della ASL Roma 3, con la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali. Tra loro, Laura Figorilli, direttrice generale della ASL Roma 3, e Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio. L’obiettivo è offrire un supporto maggiore ai pazienti che affrontano le cure, facilitando anche il

Ostia, 4 febbraio 2026 – L'attivazione del servizio è stata presentata questa mattina nella Sala Raffello della sede centrale della ASL Roma 3 di Casal Bernocchi alla presenza di Laura Figorilli, Direttore Generale della ASL Roma 3, di Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, del dott. Antonio Bray, Direttore Sanitario ASL Roma 3, della dott.ssa Maria Rita Noviello, Responsabile degli Screening Oncologici della ASL Roma 3 e referente PACO, oltre alle associazioni Albero delle molte vite, Andos, Associazione dei Carabinieri, Associazione Donatori amici Ospedale Grassi di Ostia.

