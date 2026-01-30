S&P conferma il suo BBB+ sull' Italia

La società di rating Standard & Poor’s ha confermato il suo giudizio sull’Italia, mantenendo il livello BBB+. Contestualmente, ha migliorato le prospettive, passando da stabile a positive. L’agenzia sottolinea che la traiettoria di crescita e di credibilità del Paese non si ferma.

22.35 S&P conferma il suo giudizio sull'Italia,BBB+,e aumenta la fiducia sul Paese alzando l'outlook da stabile a positivo "La traiettoria di maggiore credibilità verso l'Italia non conosce soste.Il lavoro paga", ha commentato il ministro dell'Economia e finanze, Giorgetti. Per gli analisti di S&P,"la prospettiva positiva riflette l'aspettativa che,nonostante l'incertezza nel commercio internazionale,il settore privato continuerà a sostenere, mentre il settore pubblico dovrebbe ridurre gradualmente il proprio indebitamento netto".

