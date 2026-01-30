S&P conferma rating Italia a BBB+ e outlook migliora Giorgetti | Il lavoro paga

S&P ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ e ha migliorato l’outlook da stabile a positivo. Il ministro Giorgetti commenta: “Il lavoro paga”. La notizia fa salire i mercati e dà fiducia alle imprese italiane.

(Adnkronos) – S&P ha confermato il rating dell'Italia 'BBB+A-2' ma ha rivisto al rialzo l'outlook portandolo da stabile a positivo. "La traiettoria di maggiore credibilità verso l'Italia non conosce soste. Il lavoro paga", dice in una nota è il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. L'agenzia di rating internazionale sottolinea che "l'outlook positivo riflette la.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

