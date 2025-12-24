Sei milioni di euro dalla Regione agli asili privati e per ridurre le rette alle famiglie

Dal Piano nazionale 0-6 anni del Governo arrivano per l'Abruzzo 6 milioni di euro. Lo ha fatto sapere l'assessore Roberto Santangelo, aggiungendo che la dotazione finanziaria fa riferimento alle annualità 2024 e 2025 e ha una doppia destinazione: circa 4 milioni, di derivazione statale, sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

