Prestianni squalificato può entrare nello spogliatoio del Benfica e potrebbe trovarsi faccia a faccia con Vinicius in area tunnel

Gianluca Prestianni, squalificato, può comunque accedere allo spogliatoio del Benfica, creando la possibilità di incontrare Vinicius in area tunnel. La presenza del giovane giocatore potrebbe portare a tensioni prima della partita di ritorno degli spareggi di Champions League contro il Real Madrid. La situazione alimenta le aspettative di un confronto diretto tra i due in un momento cruciale. Alla vigilia, i tifosi attendono sviluppi su questa eventuale dinamica.

2026-02-24 17:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Gianluca Prestianni potrebbe ancora trovarsi faccia a faccia con Vinicius Jr domani sera, anche se l’attaccante del Benfica è squalificato per la gara di ritorno degli spareggi di Champions League contro il Real Madrid. Ieri la UEFA ha condannato Prestianni a una partita di squalifica provvisoria dopo le accuse di aver rivolto insulti razzisti nei confronti di Vinicius Jr durante la partita di Lisbona della scorsa settimana. L’organo di governo del calcio europeo ha ritenuto che l’argentino, che ha negato con veemenza ogni addebito, dovrebbe scontare una squalifica per prima facie violazione dell’Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA relativa ad un comportamento discriminatorio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

