Chiude a chiave lo spogliatoio e picchia l’arbitro poi lo deruba | follia in Calabria Lunga squalifica e denuncia per l’aggressore

Durante una partita di Prima categoria a Crotone, un arbitro di 20 anni è stato vittima di un episodio di violenza: l’aggressore, un calciatore, ha chiuso a chiave lo spogliatoio, aggredito l’arbitro, poi lo ha derubato. L’episodio ha suscitato attenzione e condanna, portando a una lunga squalifica e a una denuncia penale per l’autore dell’aggressione. Un grave episodio che evidenzia la necessità di maggiore rispetto nel calcio amatoriale

Un arbitro di 20 anni – un altro, l'ennesimo – è stato aggredito all'interno del suo spogliatoio da un calciatore al termine di una partita di Prima categoria a Crotone. I fatti risalgono a sabato scorso al termine della gara tra Academy Crotone e Cirò Marina (terminata 1-2). Secondo la ricostruzione, il capitano della squadra di casa, espulso al 17esimo della ripresa per frasi offensive e minacciose, al termine della partita – caratterizzata da una forte tensione e dall'espulsione di 3 giocatori della squadra di casa – è entrato senza autorizzazione nello spogliatoio dell'arbitro della sezione di Locri.

