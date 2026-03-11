Malattie del sonno | scattano gli screening gratuiti a Firenze Ecco come partecipare

A Firenze sono stati avviati screening gratuiti per individuare malattie del sonno, in occasione della Giornata mondiale del sonno, che si celebra ogni anno il venerdì prima dell’equinozio di primavera. L’iniziativa prevede la possibilità di partecipare a controlli senza costi, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza del riposo per la salute. Le procedure sono aperte a chi desidera sottoporsi agli accertamenti.

Firenze, 11 marzo 2026 – La Giornata mondiale del sonno (World Sleep Day) si celebra ogni anno dal 2008, il venerdì che precede l’equinozio di primavera, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la consapevolezza dell’importanza del sonno. E in occasione di questa giornata, che cade venerdì 13 marzo, il Centro di medicina del sonno dell’Irccs Don Gnocchi di Firenze apre le porte ai cittadini con una giornata di screening gratuiti, dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’orientamento clinico sui principali disturbi del sonno. Come prenotare lo screening gratuito I consulti a cura della dottoressa Barbara Binazzi, specialista... 🔗 Leggi su Lanazione.it

