Milan l’effetto Allegri è totale | 20 gare di Serie A senza ko e Inter nel mirino

Il Milan di Massimiliano Allegri prosegue il suo percorso in Serie A con risultati positivi, rimanendo imbattuto nelle ultime 20 gare. L’articolo del 'Corriere dello Sport' analizza le prestazioni della squadra nelle prime 21 giornate di campionato, evidenziando l’importanza di questa continuità e gli obiettivi futuri, tra cui la possibilità di avvicinarsi all’Inter in classifica.

Dopo due pareggi deludenti, il Milan ha piazzato due vittorie consecutive. Dopo l'1-3 col Como di Fabregas, domenica sera il Diavolo ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco 1-0, grazie al primo gol rossonero di Niclas Fullkrug, arrivato in prestito dal West Ham. Grazie a quest'ultimo successo, i rossoneri hanno allungato la striscia di imbattibilità in campionato a 20 partite, numero che non si registrava dalla stagione 9293, quando Capello sedeva sulla panchina rossonera. Dei numeri del Milan di Massimiliano Allegri ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' uscito questa mattina in edicola, sottolineando che questo Milan è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, 20 gare senza ko: striscia storica in Serie AIl Milan ha stabilito un nuovo record in Serie A, mantenendo imbattuta la squadra per 20 gare consecutive.

Milan-Lecce, Allegri punta ai 20 risultati consecutivi senza sconfitta: nel mirino CapelloStasera, nel match tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe raggiungere un record di 20 risultati consecutivi senza sconfitte, un risultato che non si verificava dai tempi di Fabio Capello.

