Vlahovic Milan Allegri può contare sull’aggancio cruciale per far vestire l’attaccante serbo rossonero Ecco cosa trapela
Si intensificano le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Vlahovic al Milan, con Allegri che può contare su un supporto strategico per l’attacco. L’agente del calciatore serbo mantiene rapporti positivi con i rossoneri, in attesa di definire il futuro del suo assistito. La situazione si sviluppa in un contesto di attese e negoziati, con l’obiettivo di consolidare una possibile operazione estiva.
Vlahovic Milan, l’attaccante per l’estate 2026. L’agente del serbo consolida i rapporti con i rossoneri in attesa del rientro del bomber. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si tinge di giallo in vista della sessione estiva del 2026. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i contatti tra l’entourage dell’attaccante serbo e il Milan non si sono mai interrotti fin dal mese di settembre. Il procuratore del calciatore, Darko Ristic, vanta rapporti eccellenti con la dirigenza rossonera, consolidati ulteriormente dall’imminente chiusura dell’operazione per un altro suo assistito, il giovane talento Kostic (omonimo ma non parente dell’esterno ex bianconero). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
