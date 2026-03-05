Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo | Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale
Fiorello ha imitato Sal Da Vinci mentre rispondeva alle critiche di Aldo Cazzullo, ricordando che la sua famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora si lamenta della sua musica. Durante l'imitazione, ha ripetuto le parole di Da Vinci, evidenziando il tono ironico della situazione. La scena si è svolta in un contesto di spettacolo, coinvolgendo il pubblico presente.
Fiorello imita Sal Da Vinci alle prese con le critiche di Cazzullo: "La mia famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora dice che la mia canzone è brutta. Mi sento male". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aldo Cazzullo, Sal Da Vinci e quel vizio antico: associare alla camorra tutto ciò che non si capisce di NapoliCazzullo stronca Sal Da Vinci sul Corriere: "colonna sonora di un matrimonio della camorra".
Aldo Cazzullo replica alle critiche: “Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano, per questo non mi piace”Il giornalista Aldo Cazzullo risponde alle critiche provocate da un suo articolo in cui definiva Per Sempre Sì, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice...
