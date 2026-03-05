Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo | Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale

Fiorello ha imitato Sal Da Vinci mentre rispondeva alle critiche di Aldo Cazzullo, ricordando che la sua famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora si lamenta della sua musica. Durante l'imitazione, ha ripetuto le parole di Da Vinci, evidenziando il tono ironico della situazione. La scena si è svolta in un contesto di spettacolo, coinvolgendo il pubblico presente.