Fiorello ha riprodotto una scena in cui imita Sal Da Vinci, mentre ha rivolto alcune battute a commento di Aldo Cazzullo. La polemica sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo si è accesa con le critiche del giornalista, e nelle ultime ore il comico ha deciso di intervenire con una satira che ha attirato l’attenzione. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico.

La polemica sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere. Dopo le dure critiche del giornalista Aldo Cazzullo, nelle ultime ore la vicenda è diventata anche materia di satira grazie all’intervento di Fiorello. Durante il suo programma radiofonico lo showman ha imitato il cantante napoletano, immaginando una risposta ironica alla stroncatura del giornalista. Una gag che ha rapidamente fatto il giro del web e che ha riacceso il dibattito sul brano vincitore del Festival. La vicenda nasce dalle critiche espresse dal giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, nei confronti della canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fiorello imita Sal Da Vinci e punzecchia Cazzullo

Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo: “Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale”Fiorello imita Sal Da Vinci alle prese con le critiche di Cazzullo: "La mia famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora dice che la mia canzone è...

Fiorello deluso da Cazzullo: la parodia di Sal Da VinciCazzullo ha deriso Sal Da Vanci e così Fiorello ha fatto la sua parodia, immaginando una sua risposta.

Altri aggiornamenti su Fiorello imita Sal Da Vinci e....

Temi più discussi: VIDEO| Fiorello imita Sal Da Vinci dopo la stroncatura di Aldo Cazzullo: In famiglia ci siamo rimasti male; Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo: Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale; Fiorello imita Sal Da Vinci, 'Cazzullo? In famiglia ci siamo rimasti male'; Sanremo, Fiorello imita La Russa: Ho fatto cambiare 'Repubblica' in 'Repupplica', sono stato io.

Fiorello imita Sal Da Vinci e punzecchia CazzulloLa polemica sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere. Dopo le dure critiche del giornalista Aldo Cazzullo, nelle ... ilsipontino.net

Fiorello e Biggio si dicono Per sempre sì: la parodia (imperdibile) di Sal Da VinciC'è chi lo ammette e chi nega, ma il brano di Sal Da Vinci sta travolgendo tutti e lo showman catanese non ha perso occasione di esibirsi a modo suo: il video della gag ... balarm.it

Dopo la grande vittoria a Sanremo, il Napoli ha deciso di invitare Sal Da Vinci al Maradona per omaggiare il cantante uscito vincitore dal Festival. Grande tifoso del Napoli, Sal ha ricevuto una maglia dal club rigorosamente col numero 1, ed ha anche cantato l - facebook.com facebook

Post Edited: Sal Da Vinci tra cadute e risalite x.com