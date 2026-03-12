Finto documento per l’acquisto di pietre e lavori mai eseguiti | condannato per truffa

Un uomo è stato condannato per truffa dopo aver incassato 4.500 euro per lavori di pavimentazione mai eseguiti. Secondo quanto accertato, ha consegnato anche un falso documento di trasporto per simulare l’acquisto dei materiali necessari. L’intera vicenda riguarda un’operazione di acquisto e lavori mai portati a termine, con la consegna di documenti falsi per ingannare il committente.

Un 35enne accusato di aver incassato 4.500 euro dal suo committente, ma di non aver mai eseguito i lavori di pavimentazione concordati BRINDISI – Avrebbe incassato 4.500 euro per lavori di pavimentazione mai realizzati, consegnando al committente anche un falso documento di trasporto per simulare l’acquisto dei materiali. Per questo un 35enne, S.C.,di Carovigno, è stato condannato dal tribunale di Brindisi al termine di un processo per truffa. La sentenza è stata pronunciata dal giudice onorario del tribunale di Brindisi Maria Raffaella Lopane. Parte civile nel procedimento un 63enne, T.S., anch'egli di Carovigno, assistito dall’avvocato Riccardo Mele. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Garlasco, spunta un documento inedito del 2014 mai messo agli atti: «Dna comparabile, Stasi non sarebbe mai stato condannato»Nell'incidente probatorio dell'indagine su Andrea Sempio del 18 dicembre è spuntato un documento del 2014 che non era stato messo agli atti, ma che...

Superbonus, confisca da un milione di euro nel casertano: crediti fittizi per lavori mai eseguitiIl provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata nel 2023 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalle Fiamme Gialle della...

Tutti gli aggiornamenti su Finto documento

Discussioni sull' argomento Truffa online a Tolentino: falso documento per comprare TV e Macbook; Diceva fosse amore invece era una truffa: per i 6 milioni di Pinuccia condannato il finto amante; Attenzione alla nuova truffa della falsa riunione di lavoro, Microsoft lancia l'allarme: Non cliccate sui link di Teams, Zoom o Meet, servono per prendere il controllo del vostro dispositivo; La battaglia contro il cibo finto: dal Friuli Venezia Giulia la richiesta di etichette più chiare.

Telenostra Avellino. . Truffa su contratto energetico: denunciato un 30enne I Carabinieri di Volturara Irpina hanno denunciato un 30enne del Serinese per sostituzione di persona e uso di documento falso. L’indagine è partita dalla segnalazione di un’an - facebook.com facebook