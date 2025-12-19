Garlasco spunta un documento inedito del 2014 mai messo agli atti | Dna comparabile Stasi non sarebbe mai stato condannato

A Garlasco emerge un documento inedito del 2014 nell’ambito dell’indagine su Andrea Sempio. Questo documento, mai inserito negli atti ufficiali, suggerisce che il DNA fosse compatibile e che Stasi non sarebbe stato condannato. Durante l’incidente probatorio del 18 dicembre, si è aperta una nuova finestra sull’indagine, potenzialmente decisiva per chiarire aspetti chiave del caso.

Nell'incidente probatorio dell'indagine su Andrea Sempio del 18 dicembre è spuntato un documento del 2014 che non era stato messo agli atti, ma che poteva fare la differenza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, spunta un documento inedito del 2014 mai messo agli atti: «Dna comparabile, Stasi non sarebbe mai stato condannato» Leggi anche: Quella soffiata del 2014: "Garlasco? Non è stato Alberto Stasi" Leggi anche: Garlasco, all’incidente probatorio spunta un foglio di lavoro del 2014: giallo sul Dna analizzato 11 anni fa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cronaca. Garlasco, spunta l’audio inedito tra Stasi e il legale: il confronto sui sei minuti tra la scoperta del corpo e i soccorsi. Garlasco, spunta un documento inedito del 2014 mai messo agli atti: «Dna comparabile, Stasi non sarebbe mai stato condannato» - Nell'incidente probatorio dell'indagine su Andrea Sempio del 18 dicembre è spuntato un documento del 2014 che non era stato messo agli atti, ma che poteva fare la differenza per Alberto ... msn.com

Delitto di Garlasco: spunta il documento mai depositato. Le immagini rivelano tutto - Novità importantissima in merito al delitto di Garlasco: un documento mai depositato prima è venuto a galla dall'incidente probatorio. newsmondo.it

Garlasco, spunta un verbale inedito del 2014 sul Dna: cosa c'è scritto e perché è importante - Un verbale manoscritto datato 11 settembre 2014, in cui il perito Francesco De Stefano, incaricato dalla Corte d'Appello di analizzare il Dna estratto dai margini ungueali di Chiara Poggi, parlava di ... tag24.it

Garlasco, perquisita una casa di proprietà dell'ex carabiniere Sapone - Ore 14 Sera 20/11/2025

#Garlasco, all’incidente probatorio spunta un foglio di lavoro del 2014: giallo sul Dna analizzato 11 anni fa x.com

Mattino 5. . #Garlasco, "Due tracce con profilo Y comparabile" spunta un documento del 2014 mai depositato #Mattino5 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.