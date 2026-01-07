Spintona una donna e fugge con 400 euro | incastrato dalle telecamere denunciato 20enne in Ciociaria

Un giovane di 20 anni è stato denunciato in Ciociaria dopo aver spintonato una donna e sottratto 400 euro. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato i momenti dell’episodio, permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo. L’indagine ha consentito di ricostruire l’accaduto e di rintracciare l’autore, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla legge.

Un’aggressione rapida, una fuga a piedi e un’indagine serrata che porta all’identificazione del responsabile. È questo l’epilogo di un episodio di furto con strappo avvenuto nello scorso mese di dicembre nel centro di Sant’Elia Fiumerapido. Nei primi giorni del nuovo anno, i Carabinieri della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

