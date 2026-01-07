Spintona una donna e fugge con 400 euro | incastrato dalle telecamere denunciato 20enne in Ciociaria
Un giovane di 20 anni è stato denunciato in Ciociaria dopo aver spintonato una donna e sottratto 400 euro. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato i momenti dell’episodio, permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo. L’indagine ha consentito di ricostruire l’accaduto e di rintracciare l’autore, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla legge.
Un’aggressione rapida, una fuga a piedi e un’indagine serrata che porta all’identificazione del responsabile. È questo l’epilogo di un episodio di furto con strappo avvenuto nello scorso mese di dicembre nel centro di Sant’Elia Fiumerapido. Nei primi giorni del nuovo anno, i Carabinieri della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Riempie lo zaino con 1.500 euro di profumi: incastrato dalle telecamere del negozio. Denunciato 40enne
Leggi anche: Ruba una moto da 14mila euro: rintracciato dalle telecamere del Comune e denunciato
Spintona commessa e fugge con il bottino. Colpo a Lavagna - Lavagna – Se per farsi spazio durante la fuga non avesse colpito, facendola cadere, una commessa, si starebbe parlando di furto. ilsecoloxix.it
Una donna accusa l'ex marito di aver causato la morte del bambino che portava in grembo e chiede che la risarcisca. Lei, al sesto mese di gravidanza, scopre la relazione del marito con una sua amica. Ne viene fuori una discussione accesa, lei, spinta da lui, - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.