Spintona una donna e fugge con 400 euro | incastrato dalle telecamere denunciato 20enne in Ciociaria

Un giovane di 20 anni è stato denunciato in Ciociaria dopo aver spintonato una donna e sottratto 400 euro. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato i momenti dell’episodio, permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo. L’indagine ha consentito di ricostruire l’accaduto e di rintracciare l’autore, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla legge.

