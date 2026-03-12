Finalmente in digitale il primo demo e l’album d’esordio dei Bobby Tumultous

Dal 13 marzo 2026 sono disponibili su tutte le piattaforme digitali il demo omonimo del 2002 e l’album “Be Bop or Be Dead” del 2004 dei Bobby Tumultous, pubblicazioni lanciate da Blackcandy Produzioni. Questi sono i primi lavori del gruppo a essere resi accessibili in formato digitale. La pubblicazione segna il debutto ufficiale in streaming e download dei loro brani.

Dal 13 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali, per Blackcandy Produzioni, le prime due pubblicazioni dei Bobby Tumultous: il demo omonimo del 2002 e l’album “Be Bop or Be Dead” del 2004. Un’operazione di digitalizzazione che rende per la prima volta disponibili in streaming due lavori finora disponibili esclusivamente in formato fisico, riportando alla luce una delle realtà rock underground dei primi anni Duemila. “Rock, bassa fedeltà in salsa garage e melodia dosata con il contagocce: siamo lieti di condividere su tutte le piattaforme digitali il demo ed il disco dei Bobby Tumultous! Ascoltate e godete”, commenta Blackcandy Produzioni. “BOBBY TUMULTOUS” (2002) Il demo omonimo dei Bobby Tumultous registrato e pubblicato nel 2002 nasce con un obiettivo preciso: uscire dalla sala prove e portare quei brani direttamente sul palco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

