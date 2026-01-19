Lara Dei annuncia il suo primo album di inediti

Lara Dei annuncia il suo primo album di inediti, intitolato

Lara Dei Chi? è il primo album di inediti di Lara Dei, un debutto che si presenta come un viaggio identitario. Esce il 23 gennaio Lara Dei Chi? ( Oyà ), il primo album di inediti di Lara Dei: un debutto che si presenta come un viaggio identitario e un atto di coraggio dove l’artista sceglie di mettersi al centro della propria storia e di cercare, senza compromessi, il proprio posto nel mondo. Il disco, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. « Se la musica non è un lavoro, chiedo scusa a mamma e papà per aver sognato troppo in grande », afferma con ironia e lucidità Lara, racchiudendo l’essenza del progetto capace di trasformare dubbi, fragilità e desideri in materia viva, sincera, condivisa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

