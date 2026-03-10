Bobby Tumultous tornano in digitale | dal 13 marzo 2026 arrivano in streaming il demo del 2002 e l’album Be Bop or Be Dead

A partire dal 13 marzo 2026, le prime due pubblicazioni dei Bobby Tumultous saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali. La band, nota per il demo del 2002 e l’album del 2004 intitolato “Be Bop or Be Dead,” torna in streaming grazie a Blackcandy Produzioni. Le pubblicazioni vengono rese accessibili al pubblico in formato digitale dopo molti anni dalla loro prima uscita.

Dal 13 marzo 2026 arrivano su tutte le piattaforme digitali, per Blackcandy Produzioni, le prime due pubblicazioni dei Bobby Tumultous: il demo omonimo del 2002 e l’album Be Bop or Be Dead del 2004. Si tratta di un’operazione di recupero e digitalizzazione che rende finalmente disponibili in streaming due lavori rimasti finora confinati al solo formato fisico, riportando alla luce una delle realtà più istintive e ruvide dell’underground rock dei primi anni Duemila. L’iniziativa ha il sapore di una riscoperta autentica, capace di restituire visibilità a una band che ha costruito la propria identità tra sale prova, club infuocati, volumi esasperati e un’attitudine radicalmente live. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

