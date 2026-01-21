Ue Messina Intesa Sp | Accelerare su ministero Economia unico ed Eurobond

Intesa Sp propone di accelerare il percorso verso un ministero dell’Economia unico in Europa, sottolineando l’importanza di un’azione più rapida da parte delle autorità europee e dei governi nazionali. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione politica ed economica, favorendo strumenti come gli Eurobond. Un passo considerato fondamentale per un’Europa più coesa e stabile, in grado di affrontare con maggiore efficacia le sfide economiche future.

“Io credo che quello che è importante è che le grandi autorità europee e i governanti europei si rendano conto che è necessario un passo di accelerazione per una maggiore integrazione anche politica con un ministero dell’Economia unico in Europa “. Così il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a margine ai cronisti, uscendo dal Comitato esecutivo dell’Abi a Milano a chi gli chiede di commentare le parole del governatore di Bankitalia Fabio Panetta che ha parlato di debolezza europea a causa della mancanza di integrazione. “Finché non si fa questo, sinceramente, mi sembra che si parla molto ma si realizza poco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

