Intesa Sp propone di accelerare il percorso verso un ministero dell’Economia unico in Europa, sottolineando l’importanza di un’azione più rapida da parte delle autorità europee e dei governi nazionali. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione politica ed economica, favorendo strumenti come gli Eurobond. Un passo considerato fondamentale per un’Europa più coesa e stabile, in grado di affrontare con maggiore efficacia le sfide economiche future.

“Io credo che quello che è importante è che le grandi autorità europee e i governanti europei si rendano conto che è necessario un passo di accelerazione per una maggiore integrazione anche politica con un ministero dell’Economia unico in Europa “. Così il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, a margine ai cronisti, uscendo dal Comitato esecutivo dell’Abi a Milano a chi gli chiede di commentare le parole del governatore di Bankitalia Fabio Panetta che ha parlato di debolezza europea a causa della mancanza di integrazione. “Finché non si fa questo, sinceramente, mi sembra che si parla molto ma si realizza poco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Messina (Intesa Sp): "Accelerare su ministero Economia unico ed Eurobond"

