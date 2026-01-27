La collaborazione tra le principali associazioni del settore fieristico italiano, Aefi e It-Ex, segna un passo importante per rafforzare la manifattura nel Paese. Questa intesa mira a sostenere lo sviluppo e la crescita delle fiere, contribuendo a valorizzare il patrimonio fieristico italiano e a favorire nuove opportunità di business nel settore.

Roma, 27 gen. (AdnkronosLabitalia) - "Le due organizzazioni di riferimento del mondo fieristico in Italia sono Aefi, storicamente legata alle aree fieristiche e che recentemente ha allargato anche agli organizzazione, e It-Ex, nata nel febbraio 2024. Per razionalizzare lo sforzo produttivo, le relazioni che abbiamo, sia con il pubblico che con le stesse aziende e aree fieristiche, abbiamo firmato un accordo di collaborazione che ci porterà a coordinare una nuova normativa, che è stata già in parte presentata. C'è un 'libro bianco' molto interessante che è stato prodotto da Aefi che mette in evidenza quelle che sono le caratteristiche e soprattutto le strategie da seguire per il settore fieristico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiere, Napoleone (It-Ex): "Intesa con Aefi nuova stagione per rafforzare manifattura Paese"

Il settore fieristico italiano si prepara a un rafforzamento della collaborazione tra Mimit, Aefi e It-Ex, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione operativa e strategica.

IT-EX è un nuovo evento fieristico internazionale che, a partire dal 2024, mira a rafforzare la presenza delle fiere italiane sui mercati globali.

