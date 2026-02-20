Fiumicino 51 milioni di passeggeri | record storico per Adr nel 2025

Nel 2025, l’aeroporto di Fiumicino ha raggiunto un nuovo record di oltre 51 milioni di passeggeri, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Questa crescita è stata alimentata dall’aumento delle rotte e dalla ripresa del turismo internazionale. L’aumento del traffico ha portato a una maggiore occupazione nei servizi aeroportuali e ha richiesto più risorse per gestire il flusso di viaggiatori. La crescita si riflette anche nelle operazioni quotidiane dello scalo.

Fiumicino, 20 febbraio 2026 – Oltre 51 milioni di passeggeri in un solo anno. Il 2025 si chiude con un risultato che segna un punto di svolta per lo scalo romano. A dirlo è Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, che a margine del Forum in Masseria a Saturnia ha tracciato il bilancio dell’anno appena concluso. “Il 2025 è stato un anno iconico con il superamento dei 50 milioni di passeggeri: siamo arrivati a 51,3 milioni. Una crescita del 18% rispetto al 2019, la crescita maggiore di tutta Europa per quanto riguarda i grandi hub”, ha sottolineato Troncone. Un dato che certifica non solo il pieno recupero rispetto ai livelli pre-pandemia, ma anche un rafforzamento del ruolo dello scalo intercontinentale Aeroporto Leonardo da Vinci nel panorama europeo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

