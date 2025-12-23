Troncone ADR | A Fiumicino battuto record storico con 50 milioni di passeggeri nel 2025 – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Nel 2025 raggiungiamo un record storico, all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ abbiamo raggiunto i 50 milioni di passeggeri”. Lo dice Marco Troncone, amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, a margine dell'inaugurazione dell'opera “Apparato Circolatorio” dell’artista Jago installata a Fiumicino. ADR Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: 65esimo Aeroporto Fiumicino, Troncone (AdR): Quest'anno supereremo i 50 milioni di passeggeri – Il video
Leggi anche: Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri: record storico per l’aeroporto di Roma
Troncone (ADR): A Fiumicino battuto record storico con 50 milioni di passeggeri nel 2025; Troncone (Aeroporti di Roma): A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025; Troncone (Aeroporti di Roma): 'A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025'.
Troncone (ADR): A Fiumicino battuto record storico con 50 milioni di passeggeri nel 2025 - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Fiumicino confermato miglior Aeroporto d'Europa, Troncone (AdR): Consolidiamo un primato - (Agenzia Vista) Atene, 20 giugno 2025 L’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per la settima volta dal 2018 nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. quotidiano.net
Troncone (Adr): "Fiumicino può diventare un modello europeo per emissioni zero" - (Agenzia Vista) "Fiumicino può sicuramente diventare un modello europeo. msn.com
Troncone (Aeroporti di Roma): "A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025". x.com
Troncone (Aeroporti di Roma): “A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.