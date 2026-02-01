Madonna del Fuoco si rinnova il rito della Fiorita dei Bambini tra sogni e coraggio

A Forlì, i bambini hanno preso parte alla Fiorita dei Bambini, il rito tradizionale che ogni anno si ripete in questa prima domenica di febbraio. Con il sole che rende il mattino tiepido, le famiglie si sono riunite per assistere alla cerimonia, tra sorrisi e qualche sogno sognato ad occhi aperti. La festa, che si rinnova da anni, si è svolta con semplicità, portando in strada un senso di comunità e di speranza per i più giovani.

All’interno, un’atmosfera di festosa attesa ha visto i bambini occupare i primi posti, pronti a ricevere il saluto delle sorelle povere di Santa Chiara Sotto lo sguardo di un sole tiepido che ha regalato un anticipo di primavera a questa prima domenica di febbraio, la città di Forlì ha rinnovato uno dei suoi riti più cari: la Fiorita dei Bambini. In occasione dell'Anno di San Francesco, centinaia di piccoli cittadini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno colorato le strade del centro in onore della patrona Madonna del Fuoco. L’appuntamento è iniziato alle ore 14:45 presso la chiesa delle Clarisse di San Biagio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Madonna del Fuoco

A Forlì, in una giornata di sole tiepido, i bambini hanno preso parte alla tradizionale Fiorita dei Bambini.

Forlì si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione religiosa, la Fiorita dei Bambini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Madonna del Fuoco

Argomenti discussi: Madonna del Fuoco, al via la Novena: il programma completo fino alla festa del patrono; La Chiesina del Miracolo. Madonna del Fuoco, l’attesa è una mostra d’arte; Forlì. Si avvicina la festa della Madonna del fuoco, da oggi è tempo di novena; Il cammino del sale: da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco.

Forlì, la Fiorita dei bambini per la Madonna del Fuoco VIDEO E FOTOGALLERYAlmeno 400 persone hanno preso parte alla Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco. Il breve ma intenso pomeriggio si è concluso con la preghiera ... corriereromagna.it

Forlì. Si avvicina la festa della Madonna del fuoco, da oggi è tempo di novenaA Forlì è già tempo di Novena della Madonna del Fuoco. Da oggi e sino alla vigilia, nel solco di una tradizione immutata da secoli, la Cattedrale ... corriereromagna.it

LA FESTA DELLA PATRONA OLTRE OCEANO NEGLI STATES - Francesca Gordini, forlivese trasferitasi a Boston nel 2010, da quattro anni organizza nella sua parrocchia di Cambridge, nei pressi di Boston, la festa della Madonna del Fuoco - facebook.com facebook

Pino e Rita sfollati Niscemi in lacrime, recuperano pappagalli e statua Madonna. Vigili del fuoco intervengono in palazzina sgomberata in zona rossa #ANSA x.com