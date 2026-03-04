B&B abusivi lavoratori non in regola e ricavi nascosti | la fiamme gialle scoprono maxi evasione

Le fiamme gialle di Bari hanno individuato un giro di attività abusive nel settore delle locazioni turistiche, con numerosi bed and breakfast non autorizzati e lavoratori irregolari. Durante i controlli sono stati scoperti ricavi non dichiarati per circa 9,4 milioni di euro e violazioni all’Iva per 1,4 milioni. Le verifiche hanno coinvolto strutture ricettive nell’area metropolitana.

Sessanta controlli della guardia di finanza nell'area metropolitana: individuate anche 12 strutture abusive e lavoratori in nero. Accertate violazioni Iva per circa 1,4 milioni di euro Nel corso del 2025 i finanzieri hanno eseguito 60 controlli nei confronti di strutture ricettive, individuando diversi operatori irregolari o completamente abusivi, oltre a situazioni di evasione fiscale. In altri casi l'attività, formalmente presentata come gestione familiare, aveva assunto le caratteristiche di una vera e propria attività imprenditoriale, senza però rispettare gli obblighi fiscali previsti dalla normativa. Nel complesso, i controlli hanno consentito di accertare ricavi non dichiarati per circa 9,4 milioni di euro, con un'imposta evasa superiore a 1,2 milioni di euro, oltre alle violazioni relative all'Iva.