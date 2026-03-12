Fiamme Gialle | 9.200 euro di multe per pesca illegale a Cirò

Le Fiamme Gialle hanno multato con 9.200 euro un gruppo di pescatori a Cirò Marina, sulla costa crotonese. L’intervento è avvenuto durante un’operazione mirata a contrastare la pesca senza autorizzazioni. Le autorità hanno sequestrato attrezzi utilizzati illegalmente e fermato le attività sul posto. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o altre circostanze.

Nel cuore della costa crotonese, a Cirò Marina, l’azione delle Fiamme Gialle ha bloccato un’operazione di pesca illegale che minacciava la salute del mare. Durante una pattugliatura notturna, i militari hanno individuato tre imbarcazioni che utilizzavano luci per attirare il novellame di sarda, comunemente chiamato bianchetto. L’intervento ha portato al sequestro di circa 60 chilogrammi di pescato e all’applicazione di sanzioni per oltre 9.200 euro contro i trasgressori identificati. L’intera cattura è stata immediatamente reimmessa nell’acqua per proteggere la biodiversità locale, mentre le attrezzature abusive sono state confiscate. Questa operazione non rappresenta un semplice controllo di routine, ma un segnale forte sulla tutela delle risorse ittiche in un contesto dove la pressione sulla fauna marina richiede vigilanza costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme Gialle: 9.200 euro di multe per pesca illegale a Cirò Articoli correlati Pugno duro contro la pesca illegale: raffica di sequestri e multe per 17mile euroOTRANTO – La lotta al bracconaggio ittico lungo le coste salentine non conosce sosta, come dimostrato dai recenti e intensi interventi condotti dai... Pesca abusiva in Puglia, Fiamme Gialle sequestrano oltre 3mila ricci di mare in un meseSono 8 le operazioni messe a segno dalla guardia di finanza dal nord al sud della Puglia per salvaguardare il ripopolamento del riccio di mare in... Aggiornamenti e notizie su Fiamme Gialle Discussioni sull' argomento Bagnoli, più risorse al Parco dello Sport: Aperto alla città; Bollettino dei Campionati Europei Juniores di Monaco di Baviera (GER); Frode fiscale da 35 milioni con falsi sponsor, 42enne chiede il patteggiamento; Una Notte al MAUTO: serata speciale tra le Ferrari, drink e oltre 200 auto storiche. La fiamme gialle di Catanzaro intensificano i controlli sulla filiera dei carburanti. Verifiche su trasparenza, prezzi e possibili speculazioni https://www.lacnews24.it/cronaca/in-calabria-prezzo-della-benzina-alle-stelle-scattano-i-controlli-della-guardia-di-finanz facebook Finalmente oro. Dopo un bronzo e un argento, la scalata di Giacomo Bertagnolli è arrivata nel punto più alto. La combinata (categoria vision impaired) è del 27enne trentino delle Fiamme Gialle, impeccabile tra la manche di superG dominata e quella di slalo x.com