Barbra Streisand incoronata a Cannes 2026 con la Palma d' Oro alla carriera

A Cannes 2026, la Palma d'Oro alla carriera sarà consegnata anche a Barbra Streisand, nota attrice e cantante statunitense. La decisione è stata annunciata dalla organizzazione del festival, che ha già premiato in passato personaggi come Peter Jackson. La cerimonia si svolgerà durante la kermesse francese, in una serata dedicata ai riconoscimenti per il contributo nel mondo dello spettacolo.

Dopo Peter Jackson, anche la leggendaria attrice e cantante verrà onorata dalla kermesse francese col prestigioso premio alla carriera. Un'icona della grande Hollywood si prepara a calcare la Croisette. Barbra Streisand riceverà la Palma d'Oro alla carriera nel corso della nuova edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio 2026. Attrice, cantante, cantautrice, regista, produttrice, sceneggiatrice, Streisand è uno dei volti della Hollywood nel momento del suo massimo fervore creativo insieme a nomi quali Paul Newman e Robert Redford. un'epoca che verrà omaggiata con l'arrivo della diva a Cannes, dove sarà omaggiata sabato 23 maggio, durante la cerimonia di chiusura e della consegna del palmares.