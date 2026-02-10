Festival del Cinema di Spello 2026 | dal 6 al 15 marzo la XV edizione con Veronica Pivetti Banda Caligari e Daniele Silvestri

Dal 6 al 15 marzo Spello torna a ospitare la quindicesima edizione del Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri. La manifestazione porta quest’anno sul palco Veronica Pivetti, Banda Caligari e Daniele Silvestri, che si alterneranno tra proiezioni, incontri e musica. La città si prepara a riempirsi di appassionati e addetti ai lavori, pronti a vivere dieci giorni di cinema e spettacolo.

Il "Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema" torna con una nuova edizione, la numero quindici, in programma dal 6 al 15 marzo a Spello. Dieci giorni di cinema e incontri dedicati non solo alle opere in concorso, ma soprattutto a ciò che rende possibile un film: le professioni del dietro le quinte, cuore identitario della manifestazione ideata da Donatella Cocchini insieme al regista Fabrizio Cattani. La presentazione ufficiale del programma si è svolta a Roma, nella sede Anica, alla presenza della presidente dell'associazione "Aurora" APS Donatella Cocchini, di Francesca Romana Lovelock (direzione organizzativa) e del direttore artistico Gianluca Scarpa (montatore).

