Referendum Giustizia depositate in Cassazione le oltre 550mila firme raccolte E si attende la decisione del Tar

Da ilfattoquotidiano.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 9, in Cassazione sono state depositate oltre 550 mila firme raccolte dai cittadini per il referendum sulla riforma Nordio. Ora si attende la decisione del Tar, che dovrà valutare se le firme sono valide e se il referendum può andare avanti. La campagna di raccolta ha coinvolto molti cittadini e ora il passo successivo è quello di attendere l’esito dell’udienza.

Alle 9 del mattino sono state depositate in Cassazione le oltre 550mila firme di cittadini che hanno aderito alla sottoscrizione per il referendum sulla riforma Nordio promossa da 15 giuristi. Il portavoce Carlo Guglielmi, insieme agli altri promotori del nuovo quesito referendario, ha depositato all’Ufficio Centrale per il Referendum in piazza Cavour le firme raccolte sul portale del ministero della Giustizia a cui si aggiungono diverse decine in modalità cartacea. Tutto questo mentre si attende, nelle prossime ore, la decisione del Tar del Lazio sul ricorso dei promotori che chiedono la sospensione urgente e poi l’annullamento della delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato il voto al 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

referendum giustizia depositate in cassazione le oltre 550mila firme raccolte e si attende la decisione del tar

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum Giustizia, depositate in Cassazione le oltre 550mila firme raccolte. E si attende la decisione del Tar

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Raccolte 500mila firme contro la riforma della giustizia: perché il quesito del referendum può cambiare

In venticinque giorni, sono state raccolte oltre 500 mila firme per il referendum contro la riforma della giustizia proposta dal governo.

Referendum giustizia, senatori centrodestra depositano firme in Cassazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

Video Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia?

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Referendum, l’udienza al Tar sulla data: due avvocati per il No, 14 per il Sì. La memoria: A rischio la validità del voto; Il Referendum sotto la lente del Tar. I comitati: 'La data slitti'; Cosa vuole fare il governo Meloni con il decreto Sicurezza: quando arrivano le nuove norme.

referendum giustizia depositate inReferendum Giustizia, depositate in Cassazione le oltre 550mila firme raccolte. E si attende la decisione del TarI promotori hanno consegnato le firme in Cassazione mentre il Tar valuta il ricorso sulla data del voto fissata per marzo ... ilfattoquotidiano.it

referendum giustizia depositate inReferendum, comitato 15 promotori: depositate in Cassazione oltre 550mila firmeDepositate in Cassazione le oltre 550mila firme di cittadini che hanno aderito alla richiesta di referendum del gruppo dei 15. Il portavoce Carlo Guglielmi, insieme agli altri promotori del nuovo qu ... adnkronos.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.