Referendum Giustizia depositate in Cassazione le oltre 550mila firme raccolte E si attende la decisione del Tar

Questa mattina alle 9, in Cassazione sono state depositate oltre 550 mila firme raccolte dai cittadini per il referendum sulla riforma Nordio. Ora si attende la decisione del Tar, che dovrà valutare se le firme sono valide e se il referendum può andare avanti. La campagna di raccolta ha coinvolto molti cittadini e ora il passo successivo è quello di attendere l’esito dell’udienza.

Alle 9 del mattino sono state depositate in Cassazione le oltre 550mila firme di cittadini che hanno aderito alla sottoscrizione per il referendum sulla riforma Nordio promossa da 15 giuristi. Il portavoce Carlo Guglielmi, insieme agli altri promotori del nuovo quesito referendario, ha depositato all'Ufficio Centrale per il Referendum in piazza Cavour le firme raccolte sul portale del ministero della Giustizia a cui si aggiungono diverse decine in modalità cartacea. Tutto questo mentre si attende, nelle prossime ore, la decisione del Tar del Lazio sul ricorso dei promotori che chiedono la sospensione urgente e poi l'annullamento della delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato il voto al 22 e 23 marzo.

