Il progetto di prolungamento della ferrovia da Codigoro a Comacchio mira a migliorare la mobilità e l'accessibilità nella zona. Promosso da Fratelli d’Italia con una raccolta di firme, il progetto riscuote interesse anche tra i residenti estivi dei Lidi comacchiesi, proprietari di seconde case. Un’iniziativa che potrebbe rappresentare un passo importante per lo sviluppo e la qualità dei servizi nel territorio lagunare.

L’idea del prolungamento della ferrovia da Codigoro a Comacchio, sulla quale Fratelli d’Italia sta raccogliendo firme, piace e la vorrebbero anche i residenti estivi dei Lidi comacchiesi, proprietari di case non residenti nel territorio lagunare. Una presenza sempre più spesso anche "fuori stagione", "grazie a positive iniziative dell’amministrazione lagunare, che mantiene attrattività anche in autunno e inverno, grazie alla spettacolarità che il centro di Comacchio consente". Si tratta di un gruppo di persone che hanno investito fin dagli anni ’70 in seconde case nel territorio del Delta, attratti dallo straordinario ecosistema terra acqua ad altissimo livello di biodiversità, "ideale per vacanze di svago, sportive e salutiste, niente a che fare con Rimini e Riccione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La ferrovia a Comacchio? Aiuterebbe tutti"

Leggi anche: «Una società in house aiuterebbe il Comune a gestire tutti i servizi internamente»

Sinner, Landini: “Con la patrimoniale aiuterebbe il Paese e resterebbe ricco”L'articolo esplora le opinioni di Landini sulla patrimoniale come strumento per sostenere il Paese, e include un commento su Sinner, Musetti e Alcaraz, analizzando le loro caratteristiche tecniche e il loro impatto nel panorama tennistico internazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La ferrovia a Comacchio? Aiuterebbe tutti; I proprietari di seconde case chiedono il ritorno del treno a Comacchio; Petizione per la ferrovia: La Regione ci ascolti.

Una ferrovia per attrarre il turismoFra le tante proposte per Comacchio, il segretario del Partito Democratico lagunare Michele Farinelli afferma Ci serve una ferrovia vera! Al posto dell’inseguimento di sogni irrealizzabili come ... ilrestodelcarlino.it

I proprietari di seconde case dei Lidi comacchiesi, riuniti nell’associazione ProSecCa, rompono il silenzio e dichiarano formalmente il loro interesse al ripristino e al prolungamento della linea ferroviaria da Codigoro a Comacchio facebook